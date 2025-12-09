Свириденко пояснила, які підприємства у черзі на відключення для покращення ситуації зі світлом

Кабмін ухвалив низку рішень для покращення ситуації із забезпеченням електропостачання. У планах – вимикати світло на підприємствах, які не мають критичного значення. Відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл та ще низки об’єктів.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Обласні військові адміністрації отримали доручення переглянути списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів. Відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним.

“З переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в сьогоднішніх умовах енергозабезпечення. Рішення ухвалюємо для підтримки людей. Вивільнені обсяги електричної енергії спрямовуємо для побутових споживачів”, – пояснила Свириденко.

Також обладміністраціям, органам місцевого самоврядування і комунальним підприємствам доручили скоротити споживання електроенергії – додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними.

“В​улиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії електричної енергії. Їхній перелік мають визначити МВС спільно з Національною поліцією”, – йдеться в повідомленні.

Міненерго та Мінрозвитку, Держінспекції енергетичного нагляду та всім ОВА мають забезпечити повне функціонування об’єктів розподіленої генерації – газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, дизельних, бензинових та газових генераторів. Усі наявні когенераційні установки повинні бути запущені в роботу.

Також Уряд дозволив імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше.

“Це зменшить навантаження на енергосистему України і стабілізує навантаження у пікові години. Імпорт відбуватиметься за погодженням з Укренерго”, – зазначила Свириденко.