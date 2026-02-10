Троє дітей та чоловік загинули на Харківщині внаслідок удару БпЛА, серед постраждалих — вагітна жінка

У ніч з 10 на 11 лютого в місті Богодухів Харківської області російський безпілотник влучив по території приватного будинку. Внаслідок удару загинули чоловік та троє дітей, є постраждалі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Після атаки російського безпілотника у Богодухові в одному з приватних будинків спалахнула пожежа.

За попередньою інформацією, під завалами перебували троє дітей та чоловік.

На місці удару рятувальники виявили тіла двох однорічних хлопчиків та дворічної дівчинки. Від отриманих травм помер 34-річний чоловік, який перебував разом із дітьми в приватному будинку.

Постраждали 35-річна вагітна жінка та 74-річна жінка, їм надають медичну допомогу.