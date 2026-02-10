        Спорт

        У 52 роки на Олімпіаді: сноубордистка Клаудія Ріглер позмагалася проти олімпійської чемпіонки

        Сергій Бордовський
        10 Лютого 2026 21:36
        Олімпійські ігри Мілан-Кортіна 2026 — Сноуборд — Жіночий паралельний гігантський слалом, 1/8 фіналу — Сноупарк Лівіньо, Лівіньо, Італія — 8 лютого 2026 року. Клаудія Ріглер з Австрії під час змагань у 1/8 фіналу жіночого паралельного гігантського слалому проти Естер Ледецької з Чехії / Фото: REUTERS
        52-річна австрійська сноубордистка Клаудія Ріглер завершила виступ у паралельному гігантському слаломі на зимових Олімпійських іграх у Мілано-Кортіна. Спортсменка заявила, що під час змагань не думає про вік, повідомляє Reuters.

        Ріглер, яка є однією з найстарших спортсменок на цих Іграх, вибула після напруженого заїзду проти дворазової олімпійської чемпіонки з Чехії Естер Ледецкої. За словами австрійської сноубордистки, питання віку стає актуальним лише тоді, коли його порушують інші.

        Вона розповіла, що у 30 років була виключена зі складу національної збірної Австрії через те, що її вважали «занадто старою». Саме це, за її словами, стало поштовхом до багаторічної боротьби за повернення у великий спорт, яке їй вдалося після успішних виступів на Кубку світу та змін у тренерському штабі.

        Клаудія Ріглер народилася у 1973 році й виступає на етапах Кубка світу з 1994 року. Змагання в Мілано-Кортіна стали для неї п’ятими зимовими Олімпійськими іграми.

        Австрійська спортсменка зазначила, що після невдалих стартів у січні мала сумніви перед приїздом до Італії, однак змогла нав’язати боротьбу Ледецкій у фінальному заїзді. Вона також не виключила продовження кар’єри та назвала чемпіонат світу наступного року в Австрії можливим фіналом свого спортивного шляху.

        Ріглер додала, що її секрет полягає у вмінні слухати власне тіло, зберігати позитивний настрій і відчувати підтримку родини та друзів. За її словами, вік не лише не заважає, а й мотивує її продовжувати змагатися.


