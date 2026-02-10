Контрактна служба для чоловіків 60+: що передбачає нове рішення

Президент України підписав указ, яким дозволив приймати на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років під час дії воєнного стану. Контракт укладатиметься строком на один рік із можливістю продовження.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №108/2026, яким внесено зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України. Документ передбачає можливість прийняття на військову службу за контрактом осіб віком від 60 років на період дії воєнного стану.

Згідно з указом, з громадянами віком від 60 років, яких приймають на військову службу за контрактом відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», контракт укладається строком на один рік. Такий контракт може бути продовжений ще на один рік, однак у разі припинення або скасування воєнного стану він розривається достроково, а військовослужбовці звільняються з військової служби у встановленому законом порядку.

Реклама

Реклама

Прийняття на службу осіб віком від 60 років можливе за наявності письмової згоди командира військової частини та за умови визнання кандидата придатним до військової служби за станом здоров’я військово-лікарською комісією. Для осіб офіцерського складу письмова згода командира військової частини на укладення контракту надається виключно після погодження кандидатури Генеральним штабом Збройних Сил України.

Указ також визначає, що під час дії воєнного стану особи віком від 60 років можуть бути прийняті на військову службу за контрактом для потреб Збройних Сил України за зверненням до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання або перебування.

Документ набирає чинності з дня його опублікування. Указ підписано 10 лютого 2026 року.