        Суспільство

        У ЗСУ зробили заяву щодо ситуації в селі Оріхово-Василівка на Донеччині

        Галина Шподарева
        26 Січня 2026 18:02
        В Угрупованні військ "Схід" спростували окупацію Оріхово-Василівки / Скриншот карти Deep State
        У Збройних силах України спростували інформацію про нібито повну окупацію Оріхово-Василівки на Донеччині, яку поширили окремі ресурси. У районі населеного пункту тривають бої, українські підрозділи утримують позиції та відбивають атаки противника.

        Про це повідомили в Угрупованні військ “Схід”.

        За офіційними даними, інформація про те, що село Оріхово-Василівка перебуває під повним контролем росіяни, не відповідає дійсності.

        Зазначається, що українські війська продовжують перебувати в районі населеного пункту, утримуючи займані позиції. Військовослужбовці 30 ОМБр відбивають атаки противника та знищують його живу силу.

        “Обстановка залишається складною та динамічною, однак твердження про повну окупацію населеного пункту є передчасними та некоректними”, – йдеться в повідомленні.


