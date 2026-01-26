У ЗСУ зробили заяву щодо ситуації в селі Оріхово-Василівка на Донеччині

У Збройних силах України спростували інформацію про нібито повну окупацію Оріхово-Василівки на Донеччині, яку поширили окремі ресурси. У районі населеного пункту тривають бої, українські підрозділи утримують позиції та відбивають атаки противника.

Про це повідомили в Угрупованні військ “Схід”.

За офіційними даними, інформація про те, що село Оріхово-Василівка перебуває під повним контролем росіяни, не відповідає дійсності.

Реклама

Реклама

Зазначається, що українські війська продовжують перебувати в районі населеного пункту, утримуючи займані позиції. Військовослужбовці 30 ОМБр відбивають атаки противника та знищують його живу силу.

“Обстановка залишається складною та динамічною, однак твердження про повну окупацію населеного пункту є передчасними та некоректними”, – йдеться в повідомленні.