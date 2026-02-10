Черговий скандал на Олімпіаді в Мілані–Кортіні: у спортсменів ламаються медалі

На зимових Олімпійських іграх у Мілані–Кортіні кілька спортсменів зіткнулися з проблемою зламаних медалей під час святкувань. Організатори Ігор заявили, що розслідують інциденти з «максимальною увагою».

Про це повідомляє Associated Press. За даними агентства, деякі олімпійські медалі відламалися від стрічок уже в перші години після нагородження під час святкувань на стартовому вікенді Ігор.

Золота призерка в жіночому швидкісному спуску Брізі Джонсон розповіла, що її медаль зламалася, коли вона стрибала від радості після перемоги. За її словами, ушкодження були незначними, а організатори швидко замінили медаль, хоча нову ще мають вигравірувати. При цьому зламану медаль спортсменці залишити не дозволили.

Реклама

Реклама

Проблеми з медалями виникли й у інших учасників. Телетрансляція в Німеччині зафіксувала момент, коли біатлоніст Юстус Штрелов під час святкування зрозумів, що бронзова медаль у змішаній естафеті відпала від стрічки та впала на підлогу. Спортсмен намагався прикріпити її назад, однак з’ясувалося, що зламалася частина кріплення.

Американська фігуристка Аліса Лью також опублікувала в соцмережах відео, на якому її золота медаль командних змагань від’єднана від офіційної стрічки. У дописі вона пожартувала, що її медалі стрічка не потрібна.

Головний операційний директор оргкомітету Олімпіади Мілан–Кортіна Андреа Франчізі заявив, що організатори знають про ситуацію та намагаються з’ясувати, чи існує системна проблема. За його словами, до цього питання ставляться з максимальною увагою, адже медаль є мрією спортсменів і момент її вручення має бути ідеальним.

Associated Press зазначає, що це не перший випадок, коли якість олімпійських медалей викликає запитання. Після літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі деякі медалі довелося замінити через скарги спортсменів на потемніння та корозію поверхні.