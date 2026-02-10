Дуров порівняв Росію з Іраном у спробі заборонити Telegram

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що Росія обмежує доступ до месенджера, намагаючись змусити громадян перейти на державний додаток. За його словами, цей крок спрямований на спостереження та політичну цензуру.

Павло Дуров повідомив, що російська влада обмежує доступ до Telegram, намагаючись змусити громадян користуватися контрольованим державою застосунком, створеним для спостереження та політичної цензури.

Дуров нагадав, що вісім років тому Іран уже намагався застосувати аналогічну стратегію. Тоді влада країни заборонила Telegram під надуманими приводами, намагаючись перевести користувачів на державний аналог месенджера.

Попри заборону, більшість іранців, за словами Дурова, й досі користуються Telegram, обходячи цензуру, і віддають перевагу цьому сервісу замість застосунків, які перебувають під постійним спостереженням.

Він наголосив, що обмеження свободи громадян ніколи не є правильною відповіддю. Telegram, за його словами, продовжує відстоювати свободу слова та конфіденційність, попри зовнішній тиск.