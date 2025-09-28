Засновник Telegram Павло Дуров заявив про тиск французьких спецслужб щодо цензури каналів у Молдові

Власних і засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що французькі спецслужби намагалися використати його арешт у Парижі для тиску з метою цензурування каналів у Молдові напередодні президентських виборів.

У дописі в соцмережі X він розповів, що приблизно рік тому до нього через посередника звернулися французькі спецслужби з проханням допомогти молдовському уряду блокувати низку телеграм-каналів. Частина з них дійсно порушувала правила платформи й була видалена. Водночас, за словами Дурова, посередник натякнув, що в обмін на співпрацю французька розвідка могла б «сказати хороші слова» судді, який ухвалив рішення про його арешт у серпні минулого року.

«Це було неприйнятно з кількох причин. Якщо агентство дійсно зверталося до судді — це була спроба втрутитися в судовий процес. Якщо ж ні — воно просто використало мою ситуацію, щоб впливати на політичні процеси у Східній Європі», — написав Дуров, додавши, що подібну схему Telegram помічав і в Румунії.

Згодом компанія отримала другий список «проблемних» молдовських каналів, які, за словами Дурова, не порушували правил, а лише висловлювали політичні позиції, небажані для влади Франції та Молдови. Цю вимогу команда відхилила.

«Telegram відданий свободі слова і не видалятиме контент із політичних причин. Я й надалі буду викривати кожну спробу тиску на Telegram з метою цензури», — наголосив Дуров.