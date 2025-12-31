Фінляндія затримала судно, підозрюване в пошкодженні кабелю в Балтійському морі

Фінська поліція взяла під контроль судно, яке підозрюють у пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю між Гельсінкі та Таллінном, на тлі зростання побоювань щодо можливих диверсій у Балтійському морі.

Як повідомляє Reuters із посиланням на поліцію Фінляндії, судно було затримане в межах спільної операції фінських органів влади, а розслідування ведеться за статтею про тяжке кримінальне пошкодження. Назву судна, його національність та інформацію про екіпаж правоохоронці наразі не розкривають.

Інцидент стався в акваторії Фінської затоки, де проходить підводний кабель фінської телекомунікаційної компанії Elisa, що з’єднує столиці Фінляндії та Естонії. За даними поліції та Прикордонної служби Фінляндії, підозрюване судно тягнуло якір морським дном і після цього було спрямоване до територіальних вод країни.

Правоохоронці зазначили, що на цьому етапі справу розслідують як тяжке кримінальне пошкодження, замах на тяжке кримінальне пошкодження, а також тяжке втручання в роботу телекомунікацій.

Балтійське море омиває узбережжя восьми країн НАТО, а також Росії. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році регіон перебуває в стані підвищеної готовності через серію інцидентів із пошкодженням енергетичних кабелів, телекомунікаційних ліній та газопроводів, прокладених по відносно мілкому морському дну. У відповідь НАТО посилило свою присутність у регіоні, залучивши фрегати, авіацію та морські безпілотники. Представник Альянсу відмовився коментувати останній інцидент.

Міністерство юстиції Естонії повідомило, що в середу також зафіксовано збій у роботі ще одного телекомунікаційного кабелю між Естонією та Фінляндією. Наразі не зрозуміло, чи йдеться про лінію компанії Arelion зі Швеції і чи вона проходить паралельно кабелю Elisa.

Президент Естонії Алар Каріс заявив у соцмережі X, що його турбує інформація про пошкодження і що розслідування має з’ясувати, чи було це навмисною дією. Президент Фінляндії Александр Стубб також повідомив, що стежить за ситуацією і наголосив, що країна готова реагувати на безпекові виклики різного характеру.

У грудні 2024 року Фінляндія вже брала на борт танкер Eagle S, пов’язаний з Росією. Слідчі тоді вважали, що судно пошкодило силовий кабель і кілька телекомунікаційних ліній у Балтійському морі, тягнучи якір. Водночас у жовтні фінський суд закрив кримінальну справу проти капітана Eagle S та членів екіпажу, дійшовши висновку, що прокуратура не довела умисел, а можливу недбалість мають розслідувати держава прапора судна або країни походження моряків.