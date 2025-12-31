Фінляндія взяла під контроль судно, підозрюване у пошкодженні підводного кабелю в Балтійському морі

Фінська прикордонна служба в середу перехопила судно після того, як телекомунікаційна компанія Elisa Oyj зафіксувала несправність кабелю між Гельсінкі та Таллінном рано вранці. Про це повідомила поліція Фінляндії. Під час перевірки з’ясувалося, що якірний ланцюг судна був опущений у море, передає Bloomberg.

За даними правоохоронців, Генеральний прокурор Фінляндії видав розпорядження про початок кримінального переслідування. На цьому етапі інцидент розслідують за статтями про тяжке кримінальне пошкодження та тяжке втручання в роботу телекомунікацій.

Останніми місяцями в Балтійському морі, яке омиває узбережжя Росії та ще восьми північноєвропейських країн, зафіксовано низку інцидентів із пошкодженням підводних телекомунікаційних кабелів, ліній електропередач і газопроводів. У багатьох випадках йшлося про судна, які тягнули якорі морським дном. Частина експертів пов’язує ці інциденти з діяльністю Росії, зокрема з використанням так званого тіньового флоту для транспортування нафти в обхід санкцій, однак національні органи влади поки публічно не повідомляли, чи йдеться про саботаж або недбалість.

Поліція повідомила, що пресконференція з цього приводу запланована на 16:00 за гельсінським часом (співпадає з київським часом).