Фінляндія затримала судно з РФ за підозрою в пошкодженні підводного кабелю

31 грудня фінська поліція затримала судно, що прямувало з Росії, за підозрою в пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, який з’єднує Гельсінкі з Естонією через Фінську затоку — район, де за останні роки сталася низка подібних інцидентів.

Про це пише Reuters.

Затримане вантажне судно Fitburg на момент інциденту прямувало з російського порту Санкт-Петербург до Ізраїлю.

“Наразі ми підозрюємо тяжке порушення роботи телекомунікацій, а також тяжкий саботаж і спробу тяжкого саботажу”, — заявили в поліції.

14 членів екіпажу Fitburg були з Росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану, і всі вони були затримані фінською поліцією. Судно ходило під прапором Сент-Вінсенту і Гренадин. Згідно з даними LSEG, власником судна є Fitburg Shipping Company Ltd, а керуючою компанією — Albros Shipping and Trading Ltd.

За даними поліції та прикордонної служби Фінляндії, Fitburg тягнуло якір у морі, після чого судно було спрямоване у територіальні води Фінляндії. Кабель належить фінській телекомунікаційній групі Elisa.

Міністерство юстиції Естонії повідомило, що в середу також стався збій у роботі другого телекомунікаційного кабелю, який з’єднує країну з Фінляндією. Не було одразу зрозуміло, чи цей кабель, що належить шведській компанії Arelion, прокладений паралельно кабелю Elisa. Представник Arelion підтвердив, що компанія зазнала збою.

“Я занепокоєний повідомленнями про пошкодження. Сподіваюся, це не був навмисний акт, але розслідування це з’ясує”, — написав президент Естонії Алар Каріс у X.

Єврокомісарка з цифрових технологій Хенна Вірккунен заявила, що “Європейська комісія уважно стежить за інцидентом”.