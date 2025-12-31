Сили оборони уразили Туапсинський НПЗ, “Таманьнєфтєгаз” і нафтобазу росрезерву – Генштаб

У ніч на 31 грудня Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктів енергетичного та військового тилу Росії, зокрема по Туапсинському нафтопереробному заводу, нафтогазовому терміналу “Таманьнєфтєгаз” і нафтобазі росрезерву в Ярославській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За його інформацією, у межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора підрозділи Сил оборони вразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.

Зафіксовано влучання ударних безпілотників по території підприємства з подальшою пожежею. Повідомляється про пошкодження установки первинної переробки нафти ЄЛОУ-АВТ-12, а також комплексних установок глибинної переробки нафтопродуктів. У Генштабі зазначили, що Туапсинський НПЗ входить до десятки найбільших у РФ, має потужність переробки близько 12 млн тонн на рік, орієнтований на експорт і задіяний у забезпеченні збройних сил противника паливом та іншою продукцією.

Реклама

Реклама

Також цієї ночі було здійснено вогневе ураження нафтогазового терміналу “Таманьнєфтєгаз” поблизу селища Волна на Таманському півострові в Краснодарському краї РФ. Підприємство використовується для зберігання та перевалки нафти, нафтопродуктів і зріджених вуглеводневих газів з метою експорту та забезпечення армії агресора. Підтверджено ураження двох причалів зі стендерами нафтоналивного терміналу.

Крім того, українські ударні безпілотники атакували федеральну державну казенну установу “Темп” у місті Рибінськ Ярославської області РФ. Нафтобаза росрезерву “Темп” призначена для зберігання, приймання та відпуску стратегічних запасів, зокрема нафтопродуктів. За даними Генштабу, ціль уражено, на об’єкті спостерігається масштабна пожежа.

У Генеральному штабі додали, що ступінь завданих збитків об’єктам енергетичного тилу противника уточнюється.

Окрім цього, Сили оборони України завдали вогневого ураження по тимчасовому пункту базування річкових катерів поблизу Оленівки на тимчасово окупованій території Криму, а також уразили склади боєприпасів противника в районах населених пунктів Ближнє та Сіятель у Донецькій області.