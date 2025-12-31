Болгарія з 1 січня 2026 року вступає в єврозону. На зміну національній валюті леву прийде єдина європейська валюта. Болгарія стане 21-ю країною-учасницею єврозони. Її вступ став можливим завдяки виконанню необхідних критеріїв, включаючи контроль над інфляцією.

Болгарія вступила в ЄС у 2007 році, але змогла домогтися вступу до єврозони тільки через 18 років. При цьому ще в 2013 році в очікуванні вступу Болгарії був змінений дизайн купюр євро, на яких з’явилися написи кирилицею.

Громадська думка в країні з питання прийняття євро далека від єдності. Проти європейської єдиної валюти, згідно з опитуваннями, виступає близько половини населення Болгарії. Противники вступу до єврозони побоюються насамперед можливого зростання цін. Проти виступала і проросійська опозиція.

Реклама

Реклама

Країна вступає в єврозону на тлі політичної кризи. У грудні після вуличних протестів було оголошено про відставку коаліційного уряду за участю популістів. У країні пройдуть дострокові вибори.