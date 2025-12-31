МЗС України відреагувало на заяви країн Центральної Азії щодо фейкової “атаки на резиденцію Путіна”

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що здивовані офіційними реакціями низки країн Центральної Азії на сфабриковану Росією інформацію про нібито «атаку на резиденцію Путіна», яка не має жодних доказів і була спростована українською стороною.

Про це йдеться у заяві МЗС України у відповідь на коментарі Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Туркменістану та Таджикистану щодо вигаданої події, яку російська сторона подала як «атаку на резиденцію Путіна».

У МЗС наголосили, що реагування на російські фейки є негідним для держав Центральної Азії, з якими Україна прагне розвивати дружні та прагматичні відносини на засадах взаємної поваги і вигоди. Такі заяви, зауважили у відомстві, також суперечать задекларованій підтримці цими країнами суверенітету і територіальної цілісності України, які систематично порушує держава-агресор.

В українському зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що особливе здивування викликає занепокоєння з приводу вигаданої «атаки» на резиденцію президента РФ на тлі відсутності будь-якої реакції з боку цих держав на регулярні та цілком реальні удари Росії по цивільному населенню України.

Окремо в МЗС нагадали, що 7 вересня 2025 року російська ракета влучила у будівлю Кабінету міністрів України, однак жодна з країн, які нині висловилися проти «атак на державні обʼєкти», тоді публічно не відреагувала.

У заяві також зазначається, що підігравання російській пропаганді, продиктоване короткостроковими інтересами у відносинах з РФ, суперечить багатовіковій історії та традиціям народів Центральної Азії, а також їхній власній боротьбі за незалежність і самовизначення.