Україна скликає Енергетичний Рамштайн для залучення додаткової допомоги — МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про складну ситуацію в енергетиці внаслідок російських обстрілів та активізацію роботи з міжнародними партнерами для залучення додаткової допомоги.

За його словами, на виконання доручень президента України Володимира Зеленського Міністерство закордонних справ працює з партнерами над залученням додаткових внесків для посилення української енергосистеми. Цього тижня Україна вже отримала великий пакет допомоги від Норвегії на суму 200 мільйонів доларів, який буде спрямований на закупівлю газу та енергетичного обладнання.

Сибіга повідомив, що найближчим часом очікуються нові двосторонні пакети енергетичної підтримки від інших партнерів, а також додаткові пакети допомоги для посилення спроможностей протиповітряної оборони. За його словами, відповідні оголошення очікуються вже найближчим часом.

Міністр наголосив, що на доручення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко спільно з Міністерством енергетики готується проведення так званого Енергетичного Рамштайну, під час якого Україна розраховує отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобов’язання.

Також триває постійна координація з Європейським енергетичним співтовариством щодо наповнення Фонду підтримки енергетики України та закупівлі обладнання. За інформацією Сибіги, Італія вже розпочала постачання промислових бойлерів високої потужності вартістю 1,85 мільйона євро для громад, які найбільше постраждали від атак.

Крім того, Україна задіює Механізм цивільного захисту ЄС, Енергетичну хартію та інші міжнародні механізми, а всі закордонні дипломатичні установи отримали доручення максимально мобілізувати донорську допомогу для найбільш постраждалих регіонів.

Сибіга підкреслив, що робота ведеться в режимі надзвичайної ситуації для подолання наслідків російського зимового терору та підтримки українських енергетиків і ремонтних бригад, які, за його словами, борються з наслідками ударів і щодня працюють на межі можливостей.