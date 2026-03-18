Хмарний четвер з опадами та туманом: прогноз погоди на 19 березня

У четвер, 19 березня, в Україні очікується дощ, уночі зі снігом. Причина — вплив повітряних мас, що принесуть опади та зниження температури.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

19 березня в Україні прогнозується хмарна погода. У більшості регіонів, крім півдня та крайнього заходу, місцями пройдуть невеликі дощі, вночі з мокрим снігом.

Вночі та вранці на північному сході країни та в більшості центральних областей подекуди можливий туман. Вітер північно-східний, східний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від -2 °C до +3 °C, вдень становитиме +3…+8 °C. На південному сході країни вночі очікується +1…+6 °C, вдень +8…+13 °C.