        Хмарний четвер з опадами та туманом: прогноз погоди на 19 березня

        Галина Шподарева
        18 Березня 2026 22:10
        Стрийський парк у Львові / Фото: Головне в Україні
        У четвер, 19 березня, в Україні очікується дощ, уночі зі снігом. Причина — вплив повітряних мас, що принесуть опади та зниження температури.

        Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

        19 березня в Україні прогнозується хмарна погода. У більшості регіонів, крім півдня та крайнього заходу, місцями пройдуть невеликі дощі, вночі з мокрим снігом.

        Вночі та вранці на північному сході країни та в більшості центральних областей подекуди можливий туман. Вітер північно-східний, східний, швидкістю 5-10 м/с.

        Температура вночі коливатиметься від -2 °C до +3 °C, вдень становитиме +3…+8 °C. На південному сході країни вночі очікується +1…+6 °C, вдень +8…+13 °C.

        Погодна мапа України на 19 березня / Фото: Укргідрометцентр

