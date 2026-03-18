Іспанія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на €1 млрд

У 2026 році Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 1 млрд євро. Також прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку як у сфері оборони, так і в процесі відбудови країни.
Про це Педро Санчес сказав під час спілкування з медіа разом із президентом Володимиром Зеленським.
За словами прем’єр-міністра Іспанії, обсяг підтримки України у 2026 році становитиме 1 мільярд євро. Загалом допомога Іспанії Україні у війні вже досягла 4 мільярдів євро.
Санчес зазначив, що частина допомоги передбачає спільне виробництво оборонної продукції.
Також він повідомив, що Іспанія нещодавно розпочала фінансування програми SAFE, яка має забезпечити потреби Міністерства оборони України у 2026 році.
“Іспанія завжди допомагатиме Україні. Ми не забудемо, хто стоїть біля витоків цієї несправедливої та жорстокої війни”, — резюмував Санчес.