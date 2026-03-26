У Іспанії 25-річній жертві групового зґвалтування дозволили евтаназію

У Іспанії 25-річній Ноелії Кастільйо Рамос дозволили провести евтаназію після того, як суди відхилили спроби її батька заблокувати процедуру. Остаточним стало рішення Європейського суду з прав людини, який відмовив у застосуванні тимчасових заходів.

Як повідомляє Sky News, жінка двічі зазнала зґвалтування — один раз від колишнього хлопця, інший — від групи осіб у 2022 році, що вона назвала переломним моментом у своєму житті. У жовтні того ж року вона вистрибнула з вікна п’ятого поверху в спробі вкоротити собі віку.

Унаслідок падіння вона стала паралізованою та страждає від сильного хронічного болю без перспективи покращення. Вона проживає у закладі догляду в Барселоні.

Реклама

Реклама

Жінка заявляла, що від початку була чіткою у своєму бажанні припинити життя і хоче «піти з миром» та «нарешті відпочити». Вона також сказала, що планує вдягнути «найгарнішу сукню» перед процедурою.

Запит на евтаназію схвалила спеціалізована комісія в Каталонії у липні 2024 року, однак її батько протягом майже двох років оскаржував це рішення в судах Іспанії, включно з Конституційним судом, який відхилив його аргументи.

Після цього він звернувся до ЄСПЛ, але суд відмовив у застосуванні заходів для зупинення процедури. Остання спроба через слідчий суд також була відхилена.

За даними джерел, евтаназію заплановано на 17:00 за місцевим часом. Жінка зазначила, що хоче бути одна у момент смерті, хоча запросила родину попрощатися заздалегідь.

Іспанія легалізувала евтаназію у 2021 році для людей із невиліковними або тяжкими станами, які бажають припинити життя.