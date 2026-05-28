В Одесі викрили шахрайські call-центри з Deepfake та ШІ

Нацполіція викрила в Одесі злочинну організацію, учасники якої ошукували громадян Казахстану через мережу міжнародних фейкових call-центрів.

За даними правоохоронців, організацію створили двоє жителів Одеси. Учасники схеми займалися виманюванням грошей у громадян, а структура call-центрів мала чітку ієрархію та розподіл ролей.

У схемі діяли адміністратори, HR-менеджери, “клоузери”, “холодники”, IT-фахівці, ментори та оператори.

Шахраї з Одеси видавали себе за силовиків Казахстану та крали гроші через Deepfake / Фото Нацполіція

Адміністратори контролювали та навчали працівників офісу, HR займалися рекрутингом і фінансовими питаннями, “холодники” телефонували потенційним жертвам, а “клоузери” переконували людей погоджуватися на умови шахраїв у разі виникнення сумнівів.

За інформацією поліції, зловмисники представлялися співробітниками силових структур, банків та телекомунікаційних компаній Казахстану.

Для психологічного тиску на потерпілих вони використовували технологію Deepfake та згенеровані штучним інтелектом зображення нібито представників правоохоронних органів.

Також фігуранти застосовували шкідливе програмне забезпечення, щоб отримувати віддалений доступ до мобільних телефонів і банківських сервісів потерпілих та викрадати їхні кошти.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних, у транспорті та приміщеннях call-центрів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, банківські картки, чорнові записи, обладнання для роботи call-центрів, автомобілі та гроші.

Загалом підозри отримали 13 фігурантів. Їм інкримінують шахрайство та створення й участь у злочинній організації.