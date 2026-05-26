На Київщині розікрали 27 млн грн гуманітарної допомоги

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка привласнила 27 млн гривень, виділених на гуманітарну допомогу деокупованим громадам Київської області. Підозри отримали семеро учасників схеми.

Про це повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, після деокупації населених пунктів Київщини навесні 2022 року держава спрямувала бюджетні кошти на термінову допомогу цивільному населенню.

Реклама

Реклама

Для швидкого забезпечення громад гуманітарною допомогою до процесу залучили благодійні та громадські організації. Однак, як встановили правоохоронці, частину цих коштів учасники схеми використали для власного збагачення.

Організатором оборудки слідство вважає адвоката — керівника адвокатського об’єднання, який залучив до схеми своїх знайомих.

Фігуранти подавали до комісії Міністерства соціальної політики документи з пропозиціями надати гуманітарну допомогу деокупованим громадам. У листах вказували потреби населення у продуктах харчування, генераторах та товарах першої необхідності.

Після погодження заявок бюджетні кошти перераховували на рахунки підконтрольних благодійних організацій.

Надалі частину грошей, які мали піти на закупівлю та доставку допомоги, учасники схеми переводили на рахунки підконтрольних підприємств.

Для приховування оборудки до Міністерства соціальної політики подавали звіти з недостовірними даними.

За версією слідства, на привласнені кошти фігуранти придбали два автомобілі преміумкласу, чотири квартири у Києві та дві земельні ділянки в Київській області.

Фігуранти справи про розкрадання допомоги купили квартири та преміум-авто / Фото: Нацполіція

Поліцейські провели понад 20 обшуків за місцями проживання учасників схеми. Під час слідчих дій вилучили фінансову документацію, електронні носії інформації та інші докази.