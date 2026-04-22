Іспанія передає Україні 100 бронемашин VAMTAC та артснаряди

Іспанія передає Україні 100 броньованих тактичних машин VAMTAC, а також партію 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.
Як передає Укрінформ з посиланням на видання Cadena SER.
Зазначається, що під час візиту до Києва міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила Президенту Володимиру Зеленському, що Прикордонна служба України отримає для своїх потреб 100 броньованих тактичних машин VAMTAC, постачання яких розпочнеться на початку травня.
Допомога також включатиме 155-мм снаряди для артилерійських підрозділів.
«Ця співпраця демонструє відданість нашої країни захисту демократичних цінностей, свободи та досягненню справедливого й тривалого миру», – сказала Роблес.