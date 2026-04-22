        Політика

        Іспанія передає Україні 100 бронемашин VAMTAC та артснаряди

        Віктор Алєксєєв
        22 Квітня 2026 17:52
        читать на русском →
        Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес у супроводі заступника міністра оборони України Сергія Боєва під час церемонії вшанування пам'яті українських солдатів, які загинули у війні. Києв, 22 квітня 2026 / Фото EFE
        Іспанія передає Україні 100 броньованих тактичних машин VAMTAC, а також партію 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

        Як передає Укрінформ з посиланням на видання Cadena SER.

        Зазначається, що під час візиту до Києва міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила Президенту Володимиру Зеленському, що Прикордонна служба України отримає для своїх потреб 100 броньованих тактичних машин VAMTAC, постачання яких розпочнеться на початку травня.

        Реклама
        Реклама

        Допомога також включатиме 155-мм снаряди для артилерійських підрозділів.

        «Ця співпраця демонструє відданість нашої країни захисту демократичних цінностей, свободи та досягненню справедливого й тривалого миру», – сказала Роблес.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини