В Іспанії пасажирів судна зі спалахом хантавірусу примусять пройти обов’язковий карантин

Суд у Мадриді дозволив уряду Іспанії запровадити обов’язковий карантин для 14 громадян країни, які перебували на борту судна MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу.

Про це повідомляє El País.

За інформацією видання, раніше міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявляла, що ізоляція буде добровільною, однак уряд вирішив зробити карантин обов’язковим.

Для цього Міністерство охорони здоров’я Іспанії видало спеціальний наказ, який потребував судового дозволу через обмеження свободи пересування громадян.

Суд у мадридському районі Пласа-де-Кастілья схвалив рішення влади.

Згідно з наказом, пасажири повинні провести щонайменше сім днів у карантині в Центральному військовому госпіталі Гомес Улья в Мадриді. За потреби термін ізоляції можуть продовжити.

Також документ передбачає проведення ПЛР-тесту після прибуття до лікарні та повторного тестування через сім днів.

Під час карантину медики двічі на день контролюватимуть температуру пацієнтів та стежитимуть за появою симптомів, серед яких гарячка, кашель, задишка, біль у м’язах, блювання, діарея або біль у попереку.

У разі порушення режиму ізоляції до людей можуть застосувати санкції відповідно до закону про громадське здоров’я Іспанії.

El País зазначає, що наразі жоден із пасажирів не має симптомів захворювання.

Іспанська влада наголошує, що ситуація перебуває під контролем, а ризик поширення інфекції є низьким.

За даними фахівців, хантавірус, на відміну від коронавірусу, не передається від людей без симптомів, що значно спрощує контроль за можливими випадками зараження.

Судно MV Hondius прибуло з аргентинського міста Ушуая. Після прибуття до Іспанії пасажирів планують доставити спеціальними рейсами: громадян Іспанії — до Мадрида, а іноземців — до їхніх країн.