СБУ: РФ планувала вбивство офіцера ВМС ЗСУ до 9 травня

Служба безпеки України заявила про зрив замаху на високопосадовця Військово-Морських сил ЗСУ в Одесі.

Про це повідомила СБУ. За даними спецслужби, в Одесі затримали агента РФ, який готував убивство українського офіцера до 9 травня.

СБУ затримала кілера, який готував замах на офіцера ВМС ЗСУ

У СБУ стверджують, що російські спецслужби планували використати замах для створення «вигідного Кремлю інформаційного фону» до святкування Дня перемоги у Росії.

Слідство встановило, що підозрюваний планував влаштувати засідку біля місця проживання військового та розстріляти його з автомата під час виїзду з подвір’я.

Затримання відбулося 8 травня. У спецслужбі заявили, що цьому сприяло повідомлення небайдужого громадянина на «гарячу лінію» СБУ про підозрілу особу.

За інформацією СБУ, затриманим виявився рецидивіст із Донеччини, раніше засуджений за умисне вбивство.

У спецслужбі стверджують, що чоловік був завербований російськими спецслужбами після пошуку «легкого заробітку» у Telegram-каналах.

Після прибуття до Одеси він орендував квартиру, стежив за українським військовим та обирав місце для засідки.

Також, за даними СБУ, агент отримав координати схронів, де забрав автомат АК-74 та боєприпаси.

Під час обшуків у затриманого вилучили автомат, магазини з набоями та мобільний телефон, через який він контактував із куратором із РФ.

СБУ повідомила чоловіку про підозру у державній зраді та незакінченому замаху на теракт.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.