У Харкові затримали чоловіка, який на замовлення РФ спалив два позашляховики військових

СБУ затримала жителя Харківщини, якого підозрюють у підпалах автомобілів ЗСУ на замовлення російських спецслужб. Зловмисник знищив два позашляховики українських військових та готувався до нових завдань.
Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Військова контррозвідка та слідчі СБУ затримали у Харкові чоловіка, який, за даними слідства, підпалював автомобілі Збройних сил України на замовлення РФ.
“Мешканець села Хроли Харківського району через месенджер Telegram шукав можливості “легкого заробітку”. З ним зв’язався “замовник”, за попередньою оперативною інформацією – представник РФ, і запропонував “роботу”, – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.
В обмін на “швидкі підробітки” чоловік погодився відстежувати та знищувати військовий транспорт у Харкові.
“Спочатку фігурант відстежив місце паркування службового пікапа ЗСУ та “погодив” його підпал з російським спецслужбістом”, – розповіли в СБУ.
Після цього зловмисник уночі підпалив авто за допомогою легкозаймистої суміші, яку зробив напередодні за інструкцією куратора з РФ.
Процес палій фіксував на телефон для подальшого звіту російській стороні. За аналогічною схемою він знищив другий позашляховик та, за даними СБУ, готувався до нових підпалів. Обидва позашляховики проходили технічне обслуговування в Харкові після виконання бойових завдань на передовій.
Правоохоронці затримали підозрюваного, під час обшуку в нього вилучили смартфон із фотографіями потенційних цілей та листуванням.
Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
- ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).