У Харкові затримали чоловіка, який на замовлення РФ спалив два позашляховики військових

СБУ затримала жителя Харківщини, якого підозрюють у підпалах автомобілів ЗСУ на замовлення російських спецслужб. Зловмисник знищив два позашляховики українських військових та готувався до нових завдань.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Військова контррозвідка та слідчі СБУ затримали у Харкові чоловіка, який, за даними слідства, підпалював автомобілі Збройних сил України на замовлення РФ.

“Мешканець села Хроли Харківського району через месенджер Telegram шукав можливості “легкого заробітку”. З ним зв’язався “замовник”, за попередньою оперативною інформацією – представник РФ, і запропонував “роботу”, – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

В обмін на “швидкі підробітки” чоловік погодився відстежувати та знищувати військовий транспорт у Харкові.

“Спочатку фігурант відстежив місце паркування службового пікапа ЗСУ та “погодив” його підпал з російським спецслужбістом”, – розповіли в СБУ.

Після цього зловмисник уночі підпалив авто за допомогою легкозаймистої суміші, яку зробив напередодні за інструкцією куратора з РФ.

Процес палій фіксував на телефон для подальшого звіту російській стороні. За аналогічною схемою він знищив другий позашляховик та, за даними СБУ, готувався до нових підпалів. Обидва позашляховики проходили технічне обслуговування в Харкові після виконання бойових завдань на передовій.

Правоохоронці затримали підозрюваного, під час обшуку в нього вилучили смартфон із фотографіями потенційних цілей та листуванням.

Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).