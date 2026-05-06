Зеленський анонсував законодавство про приватні військові компанії та цивільну зброю

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні готують законодавчу основу для створення приватних військових компаній після завершення війни.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, українська влада розглядає можливість створення системи, яка дозволить ветеранам та українським військовим використовувати отриманий під час війни досвід у сфері безпеки як бізнес-можливість.

«Наш експорт безпеки – після цієї війни й для ветеранів – має бути реальною бізнес-можливістю», — заявив президент.

Він повідомив, що МВС, розвідка, урядовці та команда Офісу президента вже працюють над законодавчою базою для того, що «у світі називається військовими компаніями».

Зеленський доручив розробити «найбільш оптимальний формат» для України та забезпечити ухвалення відповідного закону вже цього року.

Президент зазначив, що провідні країни світу вже використовують своїх громадян у приватних військових компаніях та інших структурах у сфері безпеки.

«Важливо дати нашу державну відповідь на цю нішу, на цю можливість, на цей попит у сфері експорту безпеки», — сказав він.

Окремо Зеленський повідомив, що влада також готує зміни до законопроєкту про обіг цивільної вогнепальної зброї. За його словами, Україна потребує «сучасного і сильного закону» у цій сфері.