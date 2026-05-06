Туреччина представила першу міжконтинентальну балістичну ракету з дальністю 6000 км

У Туреччині вперше представили власну міжконтинентальну балістичну ракету Yildirimhan. Центр досліджень і розробок Міністерства національної оборони Туреччини представив нове озброєння на виставці SAHA 2026 у Стамбулі.

Про це пише Türkiye Today.

Згідно з оприлюдненими характеристиками, ракета має дальність до 6000 кілометрів, швидкість від 9 до 25 Махів, оснащена чотирма рідинними ракетними двигунами та використовує паливо на основі тетраоксиду азоту.

У презентаційних матеріалах зазначається, що ракета має корисне навантаження вибухової частини масою до 3000 кг і відрізняється від аналогічних систем рідинним типом палива.

Міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер під час презентації заявив, що оборонна промисловість країни збільшила виробничі потужності завдяки інвестиціям і розвитку досліджень. За його словами, подальший розвиток потребує постійного оновлення та орієнтації на інновації.

Він також зазначив, що міністерство продовжує роботу для забезпечення потреб Збройних сил Туреччини.