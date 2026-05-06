        На Львівщині п’яний водій збив на смерть велосипедиста та втік з місця ДТП

        Галина Шподарева
        6 Травня 2026 11:03
        читать на русском →
        Місце смертельної ДТП у Бродах / Фото: Поліція Львівщини
        5 травня у місті Броди Львівської області водій Audi A6 скоїв наїзд на велосипедиста. Від отриманих травм постраждалий помер, кермувальника авто затримали, на момент ДТП він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

        Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

        Аварія сталася напередодні близько 6:10 на вулиці Ваховського у Бродах. 42-річний водій автомобіля Audi A6, житель Бродів, наїхав на 62-річного велосипедиста, після чого втік з місця події.

        Від отриманих внаслідок ДТП травм велосипедист загинув на місці події. Поліцейські затримали водія.

        “Встановлено, що він керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння”, – розповіли в поліції.

        Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 286-1 та ч. 1 ст. 135 ККУ. Триває досудове розслідування.

        Місце ДТП та пошкоджена автівка / Фото: Поліція Львівщини

