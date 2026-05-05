В Україні завтра до +27: де можливі дощі

В Україні 6 травня збережеться тепла та переважно сонячна погода з температурою до +27 градусів. У більшості регіонів опади малоймовірні, винятки очікуються лише місцями.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, вдень температура повітря становитиме +22…+27 градусів, тоді як у південних областях буде трохи прохолодніше — +17…+21.

Дощі в більшості регіонів не прогнозуються. Локальні опади можливі лише на Луганщині, а також увечері в західних областях.

У Києві 6 травня очікується суха та сонячна погода, температура повітря підніметься до +26 градусів.

Синоптикиня зазначила, що зміна погодних умов можлива наприкінці тижня — очікуються локальні дощі, грози та зниження температури.