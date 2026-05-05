Війна приходить у тил РФ: дрони України атакують далекі міста за 1500 км — Bloomberg

Українські дрони дедалі частіше вражають цілі глибоко на території Росії, досягаючи Уральських гір і міст, які раніше вважалися недосяжними для війни. Удари по віддалених регіонах свідчать про розширення можливостей України та зміну характеру бойових дій.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg. Видання зазначає, що 25 квітня безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Єкатеринбурзі — місті з населенням понад 1,5 млн людей. Це перший випадок пошкоджень там від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Місцеві жителі кажуть, що подія стала шоком. За словами одного з мешканців, люди вперше усвідомили, що місто більше не є глибоким тилом. З початку квітня місцевий аеропорт уже п’ять разів тимчасово припиняв роботу через загрозу атак дронів.

Єкатеринбург розташований приблизно за 1700 км від українського кордону і в радянські часи вважався безпечним промисловим центром, куди під час Другої світової війни евакуювали заводи.

На тлі позиційного характеру бойових дій на фронті дрони відіграють дедалі більшу роль. Обидві сторони регулярно використовують сотні безпілотників для ударів по містах одна одної, але Україна, за оцінкою Bloomberg, підвищує ефективність таких операцій.

Українські сили завдають ударів по нафтопереробних заводах, підприємствах добрив і портах, що впливає на доходи Кремля та обмежує його можливості отримувати вигоду від високих цін на енергоносії.

Президент Володимир Зеленський 29 квітня заявив, що Україна здатна завдавати ударів на відстані понад 1500 км. Це означає, що під загрозою опиняється значна частина території Росії, де проживає понад 70% населення країни.

Останні атаки свідчать, що ці можливості вже застосовуються. У той самий день, коли було уражено Єкатеринбург, українські сили атакували авіабазу Шагол у Челябінській області, де, за даними Генштабу, було уражено літаки Су-57 і Су-34.

Челябінськ, як і Єкатеринбург, розташований приблизно за 1500–1700 км від України і є важливим промисловим центром. З початку квітня місто регулярно стає ціллю дронів, що також призводить до тимчасового закриття аеропорту.

Ще один удар відбувся по нафтопереробному заводу «Лукойлу» в Пермському краї — приблизно за 1500 км від кордону. Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено ключові виробничі установки, а мешканці повідомляли про чорний дим і так званий «чорний дощ».

У Пермі цього року аеропорт уже близько 15 разів призупиняв роботу через загрозу дронів, причому майже половина таких випадків сталася у квітні.

Хоча дрони раніше досягали окремих регіонів Сибіру, зокрема Тюменської області, такі інциденти були поодинокими. Нині ж атаки на Урал стають системними.

Крім безпілотників, Україна використовує і власні ракети. Зокрема, за словами Зеленського, удари по військово-промислових об’єктах у Чебоксарах були здійснені крилатими ракетами F-5 Flamingo, які подолали понад 1500 км.

Російська влада поки стримано реагує на удари. У Кремлі заявляють, що президент Володимир Путін отримує регулярні доповіді про ситуацію та заходи реагування.

Водночас, за даними ЗМІ, у Росії відбулися кадрові зміни у Повітряно-космічних силах. Новим керівником став генерал-полковник Олександр Чайко.

Окрім економічних втрат, удари вглиб території РФ можуть впливати на суспільні настрої. Влада вже вдається до обмежень, зокрема тимчасово відключає мобільний і стаціонарний інтернет у містах.

Аналітики зазначають, що постійні атаки та обмеження посилюють втому серед населення, яка поступово переростає у роздратування.