Нардепу в СІЗО оголосили нову підозру у держзраді — деталі справи

Правоохоронці не називають ім’я народного депутата, однак, за даними ЗМІ, йдеться про Олександра Дубінського. Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора повідомили йому про нову підозру у державній зраді.

За даними ДБР, нардеп, який уже перебуває під вартою та є фігурантом справи про держзраду, продовжував антиукраїнську інформаційну діяльність навіть із СІЗО. Слідство встановило, що він налагодив механізм поширення пропагандистських матеріалів через соціальні мережі та інші платформи.

За інформацією правоохоронців, під час зустрічей із адвокатами депутат користувався ноутбуками без доступу до інтернету, на яких готував тексти, записував відео та залишав інструкції щодо їх публікації. Після цього адвокати передавали матеріали особі, яка адмініструвала його інформаційні ресурси.

У ДБР зазначають, що адміністрування здійснювала цивільна дружина нардепа, яка перебуває за кордоном. Слідство також перевіряє обставини придбання нерухомості в Іспанії та можливі зв’язки з громадянами росії.

В Офісі генпрокурора повідомили, що підозрюваний системно використовував власні інформаційні майданчики для поширення тез, вигідних державі-агресору. Йдеться про публікації, відео та звернення у Telegram, Facebook та інших соцмережах.

За версією слідства, ці матеріали були спрямовані на підрив довіри до державних інституцій, дискредитацію політичного курсу України та створення передумов для зриву мобілізаційних процесів. Експертизи підтвердили наявність у них ознак російської пропаганди.

Дії нардепа кваліфіковано за статтями про державну зраду, вчинену за попередньою змовою в умовах воєнного стану. Санкція передбачає до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сам Олександр Дубінський заявив, що нову підозру вважає сфабрикованою та пов’язує її з політичним тиском. Він також повідомив про проведення обшуків у СІЗО та у його адвокатів.