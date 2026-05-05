Росіяни атакували олійний термінал “Кернел” та іноземне судно на Одещині

5 травня російські війська завдали удару по порту Великої Одеси. Унаслідок атаки пошкоджено цивільне судно під прапором Островів Кука, екіпаж не постраждав.

Про це повідомили в ДП “Адміністрація морських портів України”.

Черговий удар спрямований по цивільному судноплавству. Порт працює з урахуванням безпекових ризиків, ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби – йдеться в повідомленні.

Також стало відомо про атаку російських БпЛА на портову інфраструктуру Чорноморська на Одещині, що сталася у ніч на 3 травня. У результаті було пошкоджено термінал “Кернел” з перевалки рослинної олії.

Як повідомили в компанії, внаслідок прямих влучань зруйновано і пошкоджено резервуари для зберігання, стався витік понад 1100 тонн продукції. Зазначається, що олія у море не потрапила.

Пожежу, що охопила частину виробничих потужностей, ліквідували. Вогонь і уламки також пошкодили обладнання, офісні приміщення, логістичну інфраструктуру та чотири залізничні цистерни.

Один зі співробітників дістав поранення від уламків. Йому надано медичну допомогу, ризику для життя немає.

“Термінал тимчасово призупинив роботу, але експорт триває — логістика диверсифікована, тож всі зобов’язання виконуємо”, — зазначили в компанії.