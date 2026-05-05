На Київщині мати залишила хворого малюка без допомоги: дитина померла, тіло жінка сховала у шафі

У місті Бровари Київської області дворічний хлопчик помер після того, як мати не викликала медиків і залишила його без допомоги. Жінці повідомили про підозру, їй загрожує до п’яти років ув’язнення.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

За даними слідства, 38-річна жінка залишила свою 2-річну дитину у небезпечному для життя стані без медичної допомоги, що призвело до її смерті. Інформація про подію надійшла до поліції від бабусі хлопчика, яка звернулася із заявою про його зникнення.

Реклама

Реклама

Як встановили правоохоронці, вночі 23 квітня жінка помітила, що її синові стало зле, однак не викликала швидку допомогу і не вжила жодних заходів для порятунку дитини.

“Надалі вона залишила хлопчика без нагляду у квартирі. Через деякий час жінка виявила дитину без ознак життя. З метою приховування злочину фігурантка поклала тіло сина до картонної коробки та сховала її у шафі в житловій кімнаті”, – розповіли в поліції.

Правоохоронці встановили, що бездіяльність матері та ненадання медичної допомоги призвели до смерті дитини.

Також встановлено, що жінка тривалий час ухилялася від виконання батьківських обов’язків, зловживала алкоголем та не забезпечувала належні умови для життя і розвитку дитини.

Жінку затримали, її підозрюють у залишенні в небезпеці, що спричинило смерть людини, та злісному невиконанні батьками встановлених законом обовʼязків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 135, ст. 166 Кримінального кодексу України).