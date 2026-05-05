        Генштаб оприлюднив нові втрати окупантів: мінус 970 солдатів та низка техніки

        Галина Шподарева
        5 Травня 2026 07:04
        Знищена російська БМП / Фото: t.me/lost_warinua
        З 4 на 5 травня ракетні війська, артилерія та авіація ЗСУ уразили низку військової техніки противника та вдарили по районах зосередження особового складу окупантів. Протягом доби, що минула, РФ втратила ще 970 солдатів.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Також протягом минулої доби українські військові знищили:

        • 3 танки;
        • 3 ББМ;
        • 80 артилерійських систем;
        • 3 РСЗВ;
        • 4 засоби ППО;
        • 1968 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
        • 3 наземні роботехнічні комплекси;
        • 206 одиниць автомобільної техніки;
        • 2 одиниці спеціальної техніки.

