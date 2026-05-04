Росія понад 70 разів обстріляла Україну за добу: 14 загиблих і близько 60 поранених — Клименко

Від початку доби російські війська понад 70 разів обстріляли територію України, під ударами опинилися сім регіонів, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, лише за сьогодні внаслідок атак загинули 14 людей, ще близько 60 отримали поранення.

Найбільше постраждала Мерефа на Харківщині, де внаслідок удару загинули семеро людей. У Вільнянську Запорізької області зафіксовано влучання на території храму, загинули двоє парафіян.

Реклама

Реклама

Також російські війська продовжили атаки на енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях.

Ігор Клименко наголосив, що йдеться не про випадкові удари, а про цілеспрямовану тактику терору проти цивільного населення.

На місцях від перших хвилин працюють рятувальники та поліцейські, які евакуюють поранених, надають домедичну допомогу, ліквідовують пожежі та розбирають завали. Слідчі документують наслідки атак.