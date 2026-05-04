Перші кадри з місця ракетного удару по Мерефі — число постраждалих зростає

До 18 людей зросла кількість постраждалих у місті Мерефа Харківської області внаслідок ракетного удару 4 травня. Четверо людей загинули.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед 18 поранених троє людей перебувають у важкому стані.

Ще 13 людей зазнали вибухових травм середньої тяжкості. У двох постраждалих – гостра реакція на стрес.

Пошкоджено щонайменше десять будинків, чотири магазини, СТО, адміністративну будівлю, два автомобілі та заклад харчування.

Також сьогодні внаслідок удару безпілотником по селищу Безлюдівка Харківського району постраждала 48-річна жінка.

“Вона зазнала гострої реакції на стрес, допомогу медиків отримала на місці. Відомо про пошкодження приватного будинку”, – йдеться в повідомленні.