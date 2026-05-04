        Перші кадри з місця ракетного удару по Мерефі — число постраждалих зростає

        Галина Шподарева
        4 Травня 2026 12:00
        Четверо людей загинули у Мерефі 4 травня / Фото: Харківська ОВА
        До 18 людей зросла кількість постраждалих у місті Мерефа Харківської області внаслідок ракетного удару 4 травня. Четверо людей загинули.

        Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        Серед 18 поранених троє людей перебувають у важкому стані.

        Ще 13 людей зазнали вибухових травм середньої тяжкості. У двох постраждалих – гостра реакція на стрес.

        Пошкоджено щонайменше десять будинків, чотири магазини, СТО, адміністративну будівлю, два автомобілі та заклад харчування.

        Також сьогодні внаслідок удару безпілотником по селищу Безлюдівка Харківського району постраждала 48-річна жінка.

        “Вона зазнала гострої реакції на стрес, допомогу медиків отримала на місці. Відомо про пошкодження приватного будинку”, – йдеться в повідомленні.

        Наслідки удару по Мерефі 4 травня / Фото: Харківська ОВА

