        Події

        РФ завдала ракетного удару по Харківщині: у Мерефі загинули троє людей, є постраждалі

        Галина Шподарева
        4 Травня 2026 10:45
        читать на русском →
        Дим від пожеж у Мерефі / Скриншот
        Дим від пожеж у Мерефі / Скриншот

        4 травня, близько 9:40, російські військові завдали ракетного удару по місту Мерефа Харківського району. Відомо про трьох загиблих.

        Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        За попередніми даними, внаслідок удару по Мерефі загинули троє людей. Ще восьмеро жителів постраждали.

        Реклама
        Реклама

        На місці удару спалахнули пожежі. Відомо про загоряння приватного будинку та автомобіля, також пошкоджено кілька приватних і багатоквартирних будинків, чотири магазини та СТО.

        Триває ліквідація наслідків атаки.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини