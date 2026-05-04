РФ завдала ракетного удару по Харківщині: у Мерефі загинули троє людей, є постраждалі

4 травня, близько 9:40, російські військові завдали ракетного удару по місту Мерефа Харківського району. Відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, внаслідок удару по Мерефі загинули троє людей. Ще восьмеро жителів постраждали.

На місці удару спалахнули пожежі. Відомо про загоряння приватного будинку та автомобіля, також пошкоджено кілька приватних і багатоквартирних будинків, чотири магазини та СТО.

Триває ліквідація наслідків атаки.