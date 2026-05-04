П’ять днів до параду: у Москві український дрон вдарив за 6 км від Кремля

У Москві в ніч на 4 травня зафіксували атаку безпілотника. Внаслідок влучання пошкоджено житловий будинок.

Про це пишуть Telegram-канали Exilenova+ та Astra.

За попередніми даними, внаслідок нічної атаки українського безпілотника пошкоджено житловий будинок на вулиці Мосфільмівська, 8.

Реклама

Реклама

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив атаку БпЛА. За його словами, постраждалих немає, на місці працюють служби.

Згідно з аналізом ASTRA, пошкоджено висотний житловий будинок у ЖК “Дом на Мосфильмовской”, який розташований приблизно за 6 км від Кремля.

Крім того, у ніч на 4 травня дрони помітили й над Самарою. Місцеві жителі опублікували відео польоту БпЛА над містом. За повідомленням губернатора, у Самарській області було запроваджено режим “Ковер”, а повітряний простір закрили на всіх висотах.