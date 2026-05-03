        Зеленський заявив про ураження ще одного ракетного корабля РФ і об’єктів порту Приморськ

        Сергій Бордовський
        3 Травня 2026 14:36
        Російський ракетний корабель типу «Каракурт» / Фото з відкритих джерел
        Українські сили уразили ще один російський ракетний корабель типу «Каракурт», сторожовий катер і танкер тіньового нафтового флоту під час операції в районі порту Приморськ. Також зафіксовано значні пошкодження портової інфраструктури.

        Удар по порту Приморськ / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, про результати доповів генерал-майор Євгеній Хмара.

        Зеленський зазначив, що операція була проведена спільно Службою безпеки України, Силами безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонниками.

        Унаслідок удару уражено ракетний корабель «Каракурт», сторожовий катер, а також ще один танкер тіньового нафтового флоту. Крім того, значних ушкоджень зазнала інфраструктура нафтоналивного порту.

        Президент наголосив, що кожен такий результат обмежує потенціал Росії у війні.

        Також він повідомив, що погодив СБУ додаткові відповіді на російські удари по українських містах і селах.

        Зеленський додав, що Росія може завершити війну в будь-який момент, а її затягування призведе до розширення українських оборонних операцій.


