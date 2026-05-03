Зеленський заявив про ураження ще одного ракетного корабля РФ і об’єктів порту Приморськ

Українські сили уразили ще один російський ракетний корабель типу «Каракурт», сторожовий катер і танкер тіньового нафтового флоту під час операції в районі порту Приморськ. Також зафіксовано значні пошкодження портової інфраструктури.

Удар по порту Приморськ / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, про результати доповів генерал-майор Євгеній Хмара.

Зеленський зазначив, що операція була проведена спільно Службою безпеки України, Силами безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонниками.

Унаслідок удару уражено ракетний корабель «Каракурт», сторожовий катер, а також ще один танкер тіньового нафтового флоту. Крім того, значних ушкоджень зазнала інфраструктура нафтоналивного порту.

Президент наголосив, що кожен такий результат обмежує потенціал Росії у війні.

Також він повідомив, що погодив СБУ додаткові відповіді на російські удари по українських містах і селах.

Зеленський додав, що Росія може завершити війну в будь-який момент, а її затягування призведе до розширення українських оборонних операцій.