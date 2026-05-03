Росіяни атакували АЗС на Дніпропетровщині: серед поранених 10-річний хлопчик і вагітна жінка

Внаслідок російського удару поблизу АЗС у Криничанській громаді Дніпропетровської області поранено шістьох людей, серед них дитина. Пошкоджено автобус, який перевозив дітей, однак вони встигли залишити транспорт.
Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, внаслідок атаки зайнялася вантажівка, також пошкоджено автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент удару діти встигли покинути транспорт, їх евакуювали у безпечне місце, з ними працюють психологи.
Серед постраждалих — 10-річний хлопчик, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Також ушпиталені п’ятеро дорослих, серед них 21-річна вагітна жінка. Стан 40-річної жінки оцінюється як важкий, інші постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.