        Росіяни атакували АЗС на Дніпропетровщині: серед поранених 10-річний хлопчик і вагітна жінка

        Сергій Бордовський
        3 Травня 2026 11:43
        Внаслідок російського удару поблизу АЗС у Криничанській громаді Дніпропетровської області поранено шістьох людей, серед них дитина. Пошкоджено автобус, який перевозив дітей, однак вони встигли залишити транспорт.

        Росіяни вдарили поблизу заправки: поранено шістьох, автобус із дітьми пошкоджено / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

        Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, внаслідок атаки зайнялася вантажівка, також пошкоджено автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент удару діти встигли покинути транспорт, їх евакуювали у безпечне місце, з ними працюють психологи.

        Серед постраждалих — 10-річний хлопчик, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

        Також ушпиталені п’ятеро дорослих, серед них 21-річна вагітна жінка. Стан 40-річної жінки оцінюється як важкий, інші постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.


