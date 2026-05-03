Росіяни атакували АЗС на Дніпропетровщині: серед поранених 10-річний хлопчик і вагітна жінка

Внаслідок російського удару поблизу АЗС у Криничанській громаді Дніпропетровської області поранено шістьох людей, серед них дитина. Пошкоджено автобус, який перевозив дітей, однак вони встигли залишити транспорт.

Росіяни вдарили поблизу заправки: поранено шістьох, автобус із дітьми пошкоджено / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, внаслідок атаки зайнялася вантажівка, також пошкоджено автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент удару діти встигли покинути транспорт, їх евакуювали у безпечне місце, з ними працюють психологи.

Серед постраждалих — 10-річний хлопчик, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Реклама

Реклама

Також ушпиталені п’ятеро дорослих, серед них 21-річна вагітна жінка. Стан 40-річної жінки оцінюється як важкий, інші постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.