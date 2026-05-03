Нафтова пляма рухається до палацу Путіна під Геленджиком — супутникові знімки

Нафтова пляма в Чорному морі рухається вздовж узбережжя у бік Геленджика та мису Ідокопас, де розташована резиденція Володимира Путіна. За супутниковими даними, вона перебуває приблизно за 30 км від цього району.

Про це повідомляє BILD. За даними видання, останніми тижнями нафтопереробний завод у Туапсе неодноразово зазнавав атак безпілотників, зокрема 16 і 20 квітня, що спричинило масштабні пожежі, видимі навіть із космосу.

Внаслідок атак загинула одна людина, були пошкоджені нафтові резервуари. Повідомляється, що токсичні речовини випадали разом із дощем, залишаючи маслянисті сліди на вулицях і автомобілях. За оцінками експертів, йдеться про одну з найбільших екологічних катастроф у регіоні за останні роки.

Місцеві жителі повідомляють про забруднене повітря та носять маски, частину людей евакуювали з районів поблизу НПЗ. У соціальних мережах зазначають, що місто “задихається в диму”.

Експерти попереджають, що забруднення може зашкодити екосистемам і вплинути на туристичну привабливість регіону.

Володимир Путін звинуватив Україну в атаках на цивільну інфраструктуру та заявив про можливі серйозні екологічні наслідки. Україна підтвердила удари як частину кампанії проти російського енергетичного сектору.