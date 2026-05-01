Удар по чотирьох російських літаках на аеродромі в Челябінську: Мадяр повідомив деталі

25 квітня українські дрони уразили щонайменше чотири російські літаки на військовому аеродромі “Шагол” у Челябінську. Йдеться про винищувачі Су-57, Су-34 та ще один літак невстановленої модифікації.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

Військовий аеродром “Шагол” у російському Челябінську розташований приблизно за 1700 кілометрів від державного кордону України.

Реклама

Реклама

У результаті супутникової дорозвідки Генеральний штаб підтвердив влучання щонайменше трьох засобів глибинного ураження з різними ступенями пошкоджень.

Зафіксовано ураження двох винищувачів Су-57, одного винищувача-бомбардувальника Су-34, а також одного літака Су невстановленої модифікації.

Також на супутниковому знімку зафіксували залишки знищеної машини обслуговування літаків, яка була розміщена між літаками Су-57.

Після удару пошкоджені літаки були переміщені в інші, закриті частини аеродрому.

Су-34 використовується як основна ударна платформа та здатний нести широкий спектр керованих бомб і ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, військових об’єктах і цивільних цілях на відстані до 1000 кілометрів. Су-57 є найсучаснішим російським винищувачем із технологіями зниженої помітності та становить особливу загрозу для авіації та систем протиповітряної оборони. Орієнтовна вартість одного Су-34 становить від 35 до 50 мільйонів доларів, а Су-57 — від 100 до 120 мільйонів доларів за одиницю.