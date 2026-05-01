Нові правила Укрзалізниці: чим пізніше здаєш квиток — тим більше втрачаєш

Укрзалізниця з 2 квітня змінює правила повернення залізничних квитків. Відшкодування залежатиме від часу до відправлення і зменшуватиметься ближче до дати поїздки.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Нові правила повернення квитків впроваджуються на внутрішні рейси. Відповідний наказ Міністерства розвитку громад та територій України набирає чинності, а нова система почне діяти з 2 травня.

За новими умовами, змінюється відсоток вартості квитка, який повертається у разі відмови від поїздки. Чим ближче до дати відправлення, тим більшу частину вартості утримуватимуть.

Для пасажирів встановлено таку шкалу повернення:

за 15–20 днів до рейсу — 100% вартості;

за 10–14 днів — 95–90%;

за 9–5 днів — 75%;

за 4–1 день — 50%;

за 24 години, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення поїзда повертається тільки вартість квитка, а вартість плацкарти не повертається.

Для військовослужбовців Сил оборони України, які купують квитки через сервіс “Армія+”, умови залишаються без змін: передбачене 100% відшкодування до моменту відправлення поїзда.

Нова модель враховує фактичний період, протягом якого квиток був у відкритому продажі, і застосовує адаптовану шкалу, якщо продаж відкривається менш ніж за 14 днів до відправлення.

Укрзалізниця зазначає, що зміни мають стимулювати пасажирів повертати квитки раніше, а також допоможуть ефективніше управляти пасажиропотоком і протидіяти перекупникам.