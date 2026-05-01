Понад 400 БпЛА за пів дня запустили росіяни по Україні

1 травня російські війська атакували Україну 409 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 388 із них.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 8 ранку та до 15:30 РФ атакувала Україну 409 ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим. Близько 250 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 15:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 388 російських БпЛА різних типів на півночі, півдні, у центрі та на заході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.