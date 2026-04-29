Росія атакувала Україну 171 дроном: ППО знешкодила 154 цілі, є влучання

У ніч на 29 квітня сили протиповітряної оборони збили або подавили 154 ворожі безпілотники під час масованої атаки. Росія застосувала 171 ударний БпЛА різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними Повітряних сил Збройних сил України, ворог атакував дронами типу Shahed (у тому числі реактивними), «Гербера», «Італмас» та іншими безпілотниками з напрямків Курська, Шаталового, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованих територій Донеччини і Криму. Близько 120 із них становили «шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 154 БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває, у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники, і закликали дотримуватися правил безпеки.