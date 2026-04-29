Окупанти вдарили по житлових будинках на Сумщині: одна людина загинула

Через отруєння чадним газом загинула 60-річна мешканка одного з будинків. Інших жителів вчасно евакуювали.

За словами Олега Григорова , цієї ночі ворог атакував цивільну інфраструктуру громади безпілотниками та ракетою, прицільно вдаривши по житлових будинках. Унаслідок ударів у житловому секторі виникли масштабні пожежі.

У Шосткинській громаді внаслідок нічної атаки загинула 60-річна жінка. Ще двоє людей звернулися до медиків по допомогу, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.