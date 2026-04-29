        Окупанти вдарили по житлових будинках на Сумщині: одна людина загинула

        Сергій Бордовський
        29 Квітня 2026 07:10
        Росія атакувала Шосткинську громаду / Фото: Сумська ОВА
        У Шосткинській громаді внаслідок нічної атаки загинула 60-річна жінка. Ще двоє людей звернулися до медиків по допомогу, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

        За словами Олега Григорова, цієї ночі ворог атакував цивільну інфраструктуру громади безпілотниками та ракетою, прицільно вдаривши по житлових будинках. Унаслідок ударів у житловому секторі виникли масштабні пожежі.

        Через отруєння чадним газом загинула 60-річна мешканка одного з будинків. Інших жителів вчасно евакуювали.

