Окупанти вдарили по житлових будинках на Сумщині: одна людина загинула

У Шосткинській громаді внаслідок нічної атаки загинула 60-річна жінка. Ще двоє людей звернулися до медиків по допомогу, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
За словами Олега Григорова, цієї ночі ворог атакував цивільну інфраструктуру громади безпілотниками та ракетою, прицільно вдаривши по житлових будинках. Унаслідок ударів у житловому секторі виникли масштабні пожежі.
Через отруєння чадним газом загинула 60-річна мешканка одного з будинків. Інших жителів вчасно евакуювали.