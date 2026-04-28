Зеленський: Росія готує нові наступи та розширення мобілізації

Росія готує нові наступальні операції та розширення мобілізації. Такі висновки зроблені після доповіді ГУР і аналізу документів генштабу РФ.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив 28 квітня.

За словами президента, Сили оборони України продовжують завдавати значних втрат російським військам, а показник безповоротних втрат окупаційної армії вже становить близько 60% від загальних. Водночас у Москві не відмовляються від наступальних планів.

“Попри це, російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у Росії”, — написав він.

За словами президента, відповідні дані він отримав під час наради з керівником Головного управління розвідки Олегом Іващенком. Зеленський підкреслив, що відповіддю України має бути посилення оборонних спроможностей та завдання максимальних втрат противнику.

“Завданням України є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат окупанта, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування наших далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї і нафтової галузі”, — наголосив він.

Також Україна поінформує міжнародних партнерів про аналіз російських планів, зокрема щодо потенційних операцій проти країн НАТО та спроб посилення залучення Білорусі до реалізації військових завдань Росії.