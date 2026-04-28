Послу Ізраїлю вручили ноту протесту через імпорт краденого зерна з ТОТ України

Україна вручила ноту протесту послу Ізраїлю через імпорт сільськогосподарської продукції, яку, за даними Києва, Росія вивезла з окупованих територій. Українська сторона вимагає невідкладно припинити такі поставки.

Про це повідомили в МЗС України.

28 квітня до Міністерства закордонних справ України запросили надзвичайного і повноважного посла Ізраїлю Міхаеля Бродського. Йому вручили ноту протесту.

Причина – тривале надходження до Ізраїлю продукції, незаконно вивезеної Росією з тимчасово окупованих територій України.

“Походження цього зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження “борт-борт” у Чорному морі, добре відомі, зокрема ізраїльським компетентним органам. Попри це, відповідні вантажі продовжують потрапляти до ізраїльських портів і вводитися в комерційний обіг”, – зазначив речник МЗС Георгій Тихий.

За його словами, ігнорування офіційних звернень України та запитів про міжнародну правову допомогу, включно з проханнями затримати судна і вантажі, створює умови для легалізації викраденого зерна.

Україна вимагає від ізраїльської сторони невідкладно вжити заходів для припинення імпорту такого зерна та унеможливлення його розвантаження в ізраїльських портах. У МЗС також наголосили, що Україна протидіє такій діяльності Росії в усіх регіонах.