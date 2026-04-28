Замість екстрадиції до України Польща передала археолога Бутягіна Росії

Польща у межах обміну з Росією передала російського археолога Александра Бутягіна, якого Україна просила екстрадувати. Бутягіна підозрюють в умисному незаконному частковому знищенні археологічного комплексу “Стародавнє місто Мірмекій” у Керчі в Криму.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише Rzeczpospolita.

Бутягін був серед осіб, яких відпустили в рамках обміну в’язнями з РФ.

“Один з тих, кого ми обміняли – російський історик, який був у процесі екстрадиції до України”, – заявив Сікорський.

Також про повернення Бутягіна до Росії повідомляють росЗМІ з посиланням на пресслужбу ФСБ. Також, за їхніми даними, до РФ передали дружину російського військового з Придністров’я, а обмін відбувся на громадян Молдови.

Водночас до Польщі повернувся активіст польської громади в Білорусі Анджей Почобут, який перебував за ґратами. Обмін ув’язненими відбувся за сприяння адміністрації Трампа.

Нагадаємо, у березні польський суд погодив екстрадицію Бутягіна до України, однак той подав апеляцію. За даними слідства, після окупації Криму Бутягін організовував і проводив незаконні археологічні розкопки на об’єкті національного значення “Стародавнє місто Мірмекій”. Зазначається, що під виглядом “експедицій” об’єкт культурної спадщини розкопували, руйнували та частково знищили. Збитки від таких дій оцінюються більш ніж у 200 млн гривень.