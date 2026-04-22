        Польща відмовила у в’їзді майже 19,5 тисячам українців у минулому році

        Віктор Алєксєєв
        22 Квітня 2026 21:51
        Ілюстративне фото / Фото inpoland.net.pl
        У 2025 році Польща відмовила у в’їзді понад 25 тисячам іноземців, з яких найбільшу частку становлять громадяни України. Загалом українцям відмовили майже у 19,5 тисячах випадків.

        Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

        За даними відомства, від початку року польські прикордонники вже відмовили у в’їзді понад 7 тисячам іноземців, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли таких випадків було 5,7 тисячі.

        Реклама
        Реклама

        У міністерстві наголосили, що така динаміка пов’язана з реалізацією «асертивної міграційної політики», посиленням контролю на кордонах та впровадженням цифрової системи контролю Entry/Exit System.

        Загалом у 2025 році у в’їзді до Польщі відмовили 25 114 особам. Найбільше серед них громадян України — 19 494. Далі йдуть громадяни Молдови (1704), Білорусі (1135), Грузії (921), Колумбії (425), Росії (269), Таджикистану (106), Туреччини (84) та Узбекистану (82).

        У МВС Польщі зазначили, що прикордонна служба має розширені можливості для контролю та виконує завдання не лише на східному кордоні, а й у пунктах пропуску на дорогах, у морських портах і аеропортах.

        Для порівняння, у 2024 році у в’їзді відмовили 19 762 особам, а у 2023 році — 17 995.


        Реклама
        Реклама

