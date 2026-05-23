SpaceX вперше запустила Starship V3 — найпотужнішу ракету в історії

У ніч проти 23 травня за київським часом компанія SpaceX Ілона Маска провела перший запуск Starship V3 — нового покоління найпотужнішої ракети в історії. Політ став дванадцятим випробуванням програми Starship та дебютною місією третьої версії ракети.

SpaceX запустила нову гігантську ракету Starship V3 / Фото: SpaceX

Запуск відбувся зі Starbase у штаті Техас, повідомляє Головне в Україні.

Starship V3 є суттєво модернізованою версією попередніх ракет SpaceX. Висота системи перевищує 124 метри, а перший ступінь Super Heavy оснащений 33 двигунами Raptor 3.

Під час тестового польоту ракета успішно досягла суборбітальної траєкторії та вивела у космос 22 тестові супутники Starlink.

Після відділення перший ступінь здійснив контрольоване приводнення у Мексиканській затоці, а верхній ступінь Starship завершив політ у районі Індійського океану.

The Starship recovery team is deployed in one of the most remote environments on Earth to gather critical data on Starship as it returns pic.twitter.com/FdNmVeBBlJ — SpaceX (@SpaceX) May 22, 2026

Попри успішний запуск, під час місії виникли технічні проблеми — один із двигунів верхнього ступеня вийшов з ладу вже у польоті. Проте система змогла компенсувати несправність і завершити місію.

У SpaceX називають Starship V3 ключовим етапом для майбутніх польотів на Місяць і Марс.

Нова версія ракети отримала покращені двигуни, оновлену систему дозаправлення на орбіті, нову конструкцію теплозахисту та обладнання для майбутніх місій NASA Artemis.

При цьому запуск Starship V3 спочатку планували провести ще 21 травня, однак його довелося перенести через технічні несправності.

Запуск відбувся на тлі підготовки SpaceX до потенційного IPO, яке може стати одним із найбільших в історії технологічних компаній.